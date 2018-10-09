В посольстве США прокомментировали прекращении голодовки Сенцовым

"Соглашаемся с нашими партнерами из ЕС своим голоданием в знак протеста Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность. Россия должна немедленно освободить всех украинских политзаключенных и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.



Напомним, ранее Евросоюз заявил, что солидарен с Сенцовым и, кроме оперативного и надлежащего лечения, надеется на его безотлагательное освобождение.



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Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей. Пятого октября заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко заявил, что Сенцов прекратил голодовку.

Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.



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