У Португалії затримали судно з українцями на борту: що відомо

"За інформацією посольства України у Поругалії, 30 січня цього року в результаті проведення міжнародної операції по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, в 300 м від мису св. Вікентія, це провінція Алгарви, Португалія, у нейтральних водах було затримано судно Sea Scan 1, на борту якого було виявлено наркотичну речовину у великій кількості", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затриманих у Грузії українців відпустили під заставу

За інформацією дипломата, екіпаж затриманого судна складався з 11 осіб, з них 8 - громадян України, та по одному громадянину Грузії, Нідерландів та Франції.

Так, раніше ЗМІ повідомляли про те, що на борту судна, на якому перебували моряки, було знайдено близько 2,5 тонн кокаїну.

"Члени екіпажу судна були затримані компетентними органами Португалії. Згодом слідчим суддею було обрано всім підозрюваним на час проведення досудового розслідування запобіжних захід у вигляді тримання під вартою строком на 3 місяці", - зазначив Хом’як.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили про небезпеку візитів у Білорусь

За його словами, відповідно до вимог законодавства Португалії, усі затримані моряки були забезпечені послугами адвоката та перекладача.

"Консул двічі з моменту затримання відвідав усіх громадян України у місці тримання під вартою, зокрема 1 та 6 лютого. Під час відвідання арештованим громадянам України було роз’яснено консулом їх права під час проведення слідства. Кожному моряку було передано листи від рідних, а також за результатами проведення цих зустрічей консул провів окрему зустріч з керівництвом пенітенціарного закладу, де утримуються громадяни України, на предмет спілкування з питань, які порушили моряки, зокрема щодо побутових, або таких питань, що пов’язані з їх станом здоров’я – мається на увазі лікування", - заявив представник Департаменту консульської служби МЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Копенгагені затримали чотирьох українців: що відомо

"На даний момент справа перебуває на контролі посольства України у Португалії та Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ. Консулами опрацьовується можливість чергової зустрічі з арештованими громадянами України", - додав він.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи названа вже дата судового засідання у справі моряків, співрозмовник зазначив, що така інформація стане відома після завершення розслідування.

"Наразі триватиме досудове розслідування компетентними органами – збір інформації, слідство. Після цього документи будуть передані до суду, і відповідно буде визначено дату судового засідання", - сказав він, додавши, що лише після цього в залежності від ситуації буде прийняте рішення щодо екстрадиції українських громадян.

Нагадаємо, судно SEA SCAN 1 під прапором Панами перехопили і затримали біля Португалії разом з екіпажем. На борту серед інших перебувало 8 українців, серед яких — 5 моряків з Одеси.