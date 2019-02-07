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В Португалии задержали судно с украинцами на борту: что известно

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. У берегов Португалии 30 января правоохранители задержали судно Sea Scan 1, на котором находилось 8 украинских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков. Все моряки были задержаны правоохранителями Португалии, пока компетентными органами государства ведется следствие. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель начальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Александр Хомяк.

"По информации посольства Украины в Поругалии, 30 января этого года в результате проведения международной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в 300 м от мыса св. Викентия, это провинция Алгарве, Португалия, в нейтральных водах было задержано судно Sea Scan 1, на борту которого было обнаружено наркотическое вещество в большом количестве", - сказал он.

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По информации дипломата, экипаж задержанного судна состоял из 11 человек, из них 8 - граждан Украины, и по одному гражданину Грузии, Нидерландов и Франции.

Так, ранее СМИ сообщали о том, что на борту судна, на котором находились моряки, было найдено около 2,5 тонн кокаина.

"Члены экипажа судна были задержаны компетентными органами Португалии. Впоследствии следственным судьей был избран всем подозреваемым на время проведения досудебного расследования мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 3 месяца", - отметил Хомяк.

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По его словам, в соответствии с требованиями законодательства Португалии, все задержанные моряки были обеспечены услугами адвоката и переводчика.

"Консул дважды с момента задержания посетил всех граждан Украины в месте содержания под стражей, в том числе 1 и 6 февраля. Во время посещения арестованным гражданам Украины было разъяснено консулом их права при проведении следствия. Каждому моряку были переданы письма от родных, а также по результатам проведения этих встреч консул провел отдельную встречу с руководством пенитенциарного заведения, где содержатся граждане Украины, на предмет общения по вопросам, которые нарушили моряки, в частности относительно бытовых, или таких вопросов, что связанны с ихздоровьем - имеется в виду лечение", - заявил представитель Департамента консульской службы МИД.

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"На данный момент дело находится на контроле посольства Украины в Португалии и Департамента консульской службы Министерства иностранных дел. Консулами прорабатывается возможность очередной встречи с арестованными гражданами Украины", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, названа уже дата судебного заседания по делу моряков, собеседник отметил, что такая информация станет известна после завершения расследования.

"Сейчас продлится досудебное расследование компетентными органами - сбор информации, следствие. После этого документы будут переданы в суд, и соответственно будет определена дата судебного заседания", - сказал он, добавив, что после этого в зависимости от ситуации будет принято решение об экстрадиции украинских граждан.

Напомним, судно SEA SCAN 1 под флагом Панамы перехватили и задержали у Португалии вместе с экипажем. На борту среди других находилось 8 украинцев, среди которых - 5 моряков из Одессы.

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