У порту "Південний" зберігається близько 10 тис. тонн аміачної селітри - АМПУ

"Після трагічного вибуху у Бейруті в засобах масової інформації з'явилось припущення, що на одному з причалів порту Південний край неба зберігається 10 тис. тонн аміачної селітри. Адміністрація морського порту "Південний" офіційно спростовує цю інформацію, тому що вона не відповідає дійсності. Загалом у порту "Південний", згідно всіх норм та стандартів, зберігається аміачна селітра об‘ємом 9,6 тис. тонн на причалах № 1,2 порту. Аміачна селітра є фасованою у біг-бегах. У такому випадку вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних вимог", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевантаження такого вантажу здійснюється відповідно до загальносвітових міжнародних морських правил перевезення небезпечних вантажів.

"Небезпеку становить перевантаження аміачної селітри навалом. Проте такий спосіб перевалки в порту "Південний" ніколи не застосовувався. Крім того, сьогодні... з'явилася новина із посиланням на начальника Адміністрації морського порту Південний Максима Широкова. Заявляємо, що Максим Широков не давав офіційних коментарів щодо перевалки аміачної селітри в порту жодному з представників ЗМІ. Адміністрація порту готова надати вичерпну інформацію з цього питання засобам масової інформації", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні.

Також нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута, де протягом декількох років зберігалася значно менша кількість аміачної селітри, стався потужний вибух. Загинули 137 осіб, постраждали близько 5 тисяч, десятки людей вважаються зниклими безвісти. За словами губернатора ліванської столиці, збиток від вибуху може вирости до 15 млрд доларів.