В порту "Южный" хранится около 10 тыс. тонн аммиачной селитры - АМПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В порту "Южный" сохраняется аммиачная селитра объемом 9,6 тыс. тонн в двух причалах. Она фасованная в биг-бегах и сохраняется с соблюдением норм и стандартов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМПУ.
"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на одном из причалов порта "Южный" край неба хранится 10 тыс. тонн аммиачной селитры. Администрация морского порта "Южный" официально опровергает эту информацию, так как она не соответствует действительности. Всего в порту "Южный", согласно всех норм и стандартов, сохраняется аммиачная селитра объемом 9,6 тыс. тонн на причалах № 1,2 порта. Аммиачная селитра является фасованной в биг-бегах. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перегрузка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международных морскими правилами перевозки опасных грузов.
"Опасность представляет перегрузка аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту "Южный" никогда не применялся. Кроме того, сегодня... появилась новость со ссылкой на начальника Администрации морского порта "Южный" Максима Широкова. Заявляем, что Максим Широков не давал официальных комментариев по перевалке аммиачной селитры в порту ни одному из представителей СМИ. Администрация порта готова предоставить исчерпывающую информацию по этому вопросу средствам массовой информации", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине.
Также напомним, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет сохранялась значительно меньшее количество аммиачной селитры, произошел мощный взрыв. Погибли 137 человек, пострадали около 5000, десятки людей считаются пропавшими без вести. По словам губернатора ливанской столицы, ущерб от взрыва может вырасти до 15 млрд долларов.