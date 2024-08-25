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У Польщі стався потужний вибух у будинку: багато поранених, є зниклі безвісти

У Польщі стався потужний вибух у будинку: багато поранених, є зниклі безвісти

Київ • УНН

 • 23988 перегляди

У Познані стався вибух у житловому будинку, що призвів до масштабної пожежі. 14 осіб постраждали, включаючи 11 пожежників, двоє рятувальників зникли безвісти. Евакуйовано 120 людей.

В ніч на 25 серпня у польському місті Познань стався потужний вибух у житловому будинку. Внаслідок пожежі постраждали 14 осіб, є зниклі безвісти. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що, спочатку пожежа спалахнула у підвалі будинку. На місце інциденту прибули пожежники.

Під час рятувальних робіт у будинку стався вибух. Польські рятувальники припускають, що могло бути два вибухи. Сила удару була настільки великою, що пожежників, які першими ввійшли гасити вогонь, відкинуло. Пошкоджено пожежні машини.

Після вибуху вогонь швидко охопив усі поверхи, а також перекинувся на дах сусідньої багатоповерхівки. З палаючої будівлі евакуювали 20 мешканців та 100 людей з сусідніх будівель.

ЗМІ повідомляли, що у підвалі нібито вибухнув газовий балон, але пожежники цю інформацію не підтвердили.Внаслідок пожежі постраждали 14 осіб, у тому числі 11 пожежників і троє перехожих. Двоє рятувальників зникли безвісти.

У Польщі військові під час навчальних стрільб випадково влучили в цивільний будинок23.08.24, 15:49 • 13806 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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