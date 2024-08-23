У Польщі військові під час навчальних стрільб випадково влучили в цивільний будинок
Київ • УНН
На полігоні в польському Оржиші снаряд рикошетом пошкодив будівлю в житловому кварталі. Інцидент стався під час союзницьких навчань, постраждалих немає.
Під час військових навчань на полігоні в польському Оржиші рикошетом було пошкоджено цивільну будівлю, розташовану неподалік від полігону. Про це повідомило Головне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, передає УНН.
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Інцидент стався під час навчань батальйонної бойової групи, снаряд влучив у житловий квартал у Бемово-Піска.
Минулої ночі на полігоні Бемово-Піске Оржиського полігону, під час союзницьких стрільб за участю румунських солдатів, рикошетом було пошкоджено будівлю, розташовану неподалік від полігону
Обставини інциденту з'ясовує військова поліція. Наразі немає інформації про те, чи були в будинку люди під час інциденту, проте відомо, що постраждалих немає. Головне командування запевняє, що збитки будуть відшкодовані.
Додамо
Днями учбовий Центр підготовки Сухопутних військ в Оржиші попередив про проведення військових навчань зі стрільби з бойових боєприпасів. Доступ на полігон заборонений з 19 по 24 серпня. До складу бойової групи батальйону входять солдати зі США, Великобританії, Хорватії та Румунії.
Нагадаємо
У польському селі Оржехово виявлено загадковий предмет з російськими написами. За попередніми даними, це могла бути метеорологічна куля, але точні обставини інциденту ще з'ясовуються.
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