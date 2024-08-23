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У Польщі військові під час навчальних стрільб випадково влучили в цивільний будинок

У Польщі військові під час навчальних стрільб випадково влучили в цивільний будинок

Київ • УНН

 • 13806 перегляди

На полігоні в польському Оржиші снаряд рикошетом пошкодив будівлю в житловому кварталі. Інцидент стався під час союзницьких навчань, постраждалих немає.

Під час військових навчань на полігоні в польському Оржиші рикошетом було пошкоджено цивільну будівлю, розташовану неподалік від полігону. Про це повідомило Головне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався під час навчань батальйонної бойової групи, снаряд влучив у житловий квартал у Бемово-Піска.

Минулої ночі на полігоні Бемово-Піске Оржиського полігону, під час союзницьких стрільб за участю румунських солдатів, рикошетом було пошкоджено будівлю, розташовану неподалік від полігону

- йдеться у повідомленні Головного командування.

Обставини інциденту з'ясовує військова поліція. Наразі немає інформації про те, чи були в будинку люди під час інциденту, проте відомо, що постраждалих немає. Головне командування запевняє, що збитки будуть відшкодовані.

Додамо

Днями учбовий Центр підготовки Сухопутних військ в Оржиші попередив про проведення військових навчань зі стрільби з бойових боєприпасів. Доступ на полігон заборонений з 19 по 24 серпня. До складу бойової групи батальйону входять солдати зі США, Великобританії, Хорватії та Румунії.

Нагадаємо

У польському селі Оржехово виявлено загадковий предмет з російськими написами. За попередніми даними, це могла бути метеорологічна куля, але точні обставини інциденту ще з'ясовуються.

У Німеччині розслідують польоти безпілотників над АЕС23.08.24, 10:33 • 13558 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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