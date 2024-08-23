В Польше военные во время учебных стрельб случайно попали в гражданский дом
Киев • УНН
На полигоне в польском Оржише снаряд рикошетом повредил здание в жилом квартале. Инцидент произошел во время союзнических учений, пострадавших нет.
Во время военных учений на полигоне в польском Оржише рикошетом было повреждено гражданское здание, расположенное неподалеку от полигона. Об этом сообщило Главное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел во время учений батальонной боевой группы, снаряд попал в жилой квартал в Бемово-Песка.
Прошлой ночью на полигоне Бемово-Писке Оржиского полигона, во время союзнических стрельб с участием румынских солдат, рикошетом было повреждено здание, расположенное неподалеку от полигона
Обстоятельства инцидента выясняет военная полиция. Пока нет информации о том, были ли в доме люди во время инцидента, однако известно, что пострадавших нет. Главное командование уверяет, что убытки будут возмещены.
Добавим
На днях учебный Центр подготовки Сухопутных войск в Оржише предупредил о проведении военных учений по стрельбе из боевых боеприпасов. Доступ на полигон запрещен с 19 по 24 августа. В состав боевой группы батальона входят солдаты из США, Великобритании, Хорватии и Румынии.
Напомним
В польском селе Оржехово обнаружен загадочный предмет с русскими надписями. По предварительным данным, это мог быть метеорологический шар, но точные обстоятельства инцидента еще выясняются.
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