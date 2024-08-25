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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше произошел мощный взрыв в доме: много раненых, есть пропавшие без вести

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 10:21  •  892 просмотра

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В Познани произошел взрыв в жилом доме, приведший к масштабному пожару. 14 человек пострадали, включая 11 пожарных, двое спасателей пропали без вести. Эвакуированы 120 человек.

В ночь на 25 августа в польском городе Познань произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате пожара пострадали 14 человек, есть пропавшие без вести. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что, сначала пожар вспыхнул в подвале дома. На место инцидента прибыли пожарные.

Во время спасательных работ в доме произошел взрыв. Польские спасатели предполагают, что могло быть два взрыва. Сила удара была настолько большой, что пожарных, которые первыми вошли тушить огонь, отбросило. Повреждены пожарные машины.

После взрыва огонь быстро охватил все этажи, а также перекинулся на крышу соседней многоэтажки. Из горящего здания эвакуировали 20 жителей и 100 человек из соседних зданий.

СМИ сообщали, что в подвале якобы взорвался газовый баллон, но пожарные эту информацию не подтвердили. 14 человек пострадали в результате пожара, в том числе 11 пожарных и трое прохожих. Двое спасателей пропали без вести.

В Польше военные во время учебных стрельб случайно попали в гражданский дом23 августа 2024, 12:49 • 13003 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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