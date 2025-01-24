У Польщі було продано рекордно дорогий шматок вершкового масла

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На 13-му Маршальському балу в Торуні відбувся незвичайний аукціон "коти в мішку". Віцепрезидент компанії Erbud придбав пачку масла Mlekovita за 30 тисяч злотих ($7,4 тис) на благодійному заході.

Щорічний бал у польському Торуні опинився у центрі уваги після того, як на ньому було продано з аукціону найдорожчий шматок звичайного масла. Про це пише polsatnews.pl, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що цього тижня у Торуні відбувся 13-й Маршальський бал, захід відвідали 430 гостей, серед яких політики, науковці, підприємці, діячі культури та зірки, він традиційно зібрав велику кількість найнезвичайніших лотів, про які не знали потенційні покупці.

Найбільший ажіотаж викликав у присутніх аукціон "коти в мішку", на якому учасники не знали, що міститься в пакетах, які вони купують.   

Пачка масла марки Mlekovita, яка коштувала 30 тис. злотих була придбана віцепрезидентом компанії Erbud Яцеком Лечковським, який не приховував свого здивування ідеєю організаторів, але був задоволений виставленим на аукціоні призом

- йдеться у дописі.

У перерахунку переможець заплатив $7,4 тис.

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Проте інші лоти були більш традиційними і коштовними – зокрема подорож до одного із замків Польщі, поїздка до іспанської Наварри та багато іншого.

Захід мав благодійний характер. Усі зібрані кошти будуть передані Спеціальному Освітньому Центру Сестер св. Ельжбети в Ґрудзьондзі та Фундації Дороти Тарговської в Торуні. 

Нагадаємо

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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