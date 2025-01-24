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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше был продан рекордно дорогой кусок сливочного масла

В Польше был продан рекордно дорогой кусок сливочного масла

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На 13-м Маршальском балу в Торуни состоялся необычный аукцион «коты в мешке». Вице-президент компании Erbud приобрел пачку масла Mlekovita за 30 тысяч злотых ($7,4 тыс) на благотворительном мероприятии.

Ежегодный бал в польском Торуне оказался в центре внимания после того, как на нем был продан с аукциона самый дорогой кусок обычного масла. Об этом пишет polsatnews.pl, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на этой неделе в Торуни состоялся 13-й Маршальский бал, мероприятие посетили 430 гостей, среди которых политики, ученые, предприниматели, деятели культуры и звезды, он традиционно собрал большое количество самых необычных лотов, о которых не знали потенциальные покупатели.

Наибольший ажиотаж вызвал у присутствующих аукцион "коты в мешке", на котором участники не знали, что содержится в пакетах, которые они покупают.   

Пачка масла марки Mlekovita, которая стоила 30 тыс. злотых была приобретена вице-президентом компании Erbud Яцеком Лечковским, который не скрывал своего удивления идеей организаторов, но был доволен выставленным на аукционе призом

- говорится в заметке.

В пересчете победитель заплатил $7,4 тыс.

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Однако другие лоты были более традиционными и ценными - в частности путешествие в один из замков Польши, поездка в испанскую Наварру и многое другое.

Мероприятие имело благотворительный характер. Все собранные средства будут переданы Специальному Образовательному Центру Сестер св. Эльжбеты в Грудзондзе и Фонду Дороты Тарговской в Торуни. 

Напомним

Рукописные черновики легендарной песни Боба Дилана, спасенные из мусорного ведра, продадут на аукционе. Кроме текстов, на продажу выставят картину музыканта и другие личные вещи.

Уникальную золотую фибулу времен Римской империи пытались продать через аукцион14.01.25, 16:02 • 30847 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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