В Польше был продан рекордно дорогой кусок сливочного масла
Киев • УНН
На 13-м Маршальском балу в Торуни состоялся необычный аукцион «коты в мешке». Вице-президент компании Erbud приобрел пачку масла Mlekovita за 30 тысяч злотых ($7,4 тыс) на благотворительном мероприятии.
Ежегодный бал в польском Торуне оказался в центре внимания после того, как на нем был продан с аукциона самый дорогой кусок обычного масла. Об этом пишет polsatnews.pl, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на этой неделе в Торуни состоялся 13-й Маршальский бал, мероприятие посетили 430 гостей, среди которых политики, ученые, предприниматели, деятели культуры и звезды, он традиционно собрал большое количество самых необычных лотов, о которых не знали потенциальные покупатели.
Наибольший ажиотаж вызвал у присутствующих аукцион "коты в мешке", на котором участники не знали, что содержится в пакетах, которые они покупают.
Пачка масла марки Mlekovita, которая стоила 30 тыс. злотых была приобретена вице-президентом компании Erbud Яцеком Лечковским, который не скрывал своего удивления идеей организаторов, но был доволен выставленным на аукционе призом
В пересчете победитель заплатил $7,4 тыс.
Однако другие лоты были более традиционными и ценными - в частности путешествие в один из замков Польши, поездка в испанскую Наварру и многое другое.
Мероприятие имело благотворительный характер. Все собранные средства будут переданы Специальному Образовательному Центру Сестер св. Эльжбеты в Грудзондзе и Фонду Дороты Тарговской в Торуни.
Напомним
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