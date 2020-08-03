У Покрові з каналізаційного колодязя витягли тіло жінки

Тіло жінки у стані сильних гнилісних змін. У покійної мотузкою зв’язані руки та ноги, однак видимих ознак насильницької смерті попереднім оглядом виявлено не було.



Також наразі не вдалося ідентифікувати особу померлої.



Поліція розпочала розслідування в рамках кримінального провадження відкритого за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв УНН, поряд із лікарнею швидкої допомоги у Харкові знайшли труп чоловіка зі слідами насильницької смерті.

Також нагадаємо, що у Харкові під час ремонту загинули четверо комунальників. Вони, попередньо, спустилися до опускного колодязя без засобів захисту та отруїлися аміаком.