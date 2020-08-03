В Покрове из канализационного колодца вытащили тело женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В городе Покров Днепропетровской области из канализационного колодца достали женский труп. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Тело женщины в состоянии сильных гнилостных изменений. У покойной веревкой связаны руки и ноги, однако видимых признаков насильственной смерти предварительным осмотром выявлено не было.
Также пока не удалось идентифицировать личность умершей.
Полиция начала расследование в рамках уголовного производства открытого по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, рядом с больницей скорой помощи в Харькове нашли труп мужчины со следами насильственной смерти.
Также напомним, что в Харькове во время ремонта погибли четверо коммунальщиков. Они, предварительно, спустились к опускному колодцу без средств защиты и отравились аммиаком.