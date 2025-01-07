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У Південній Кореї суд продовжив дію ордера на арешт Юн Сок Йоля

У Південній Кореї суд продовжив дію ордера на арешт Юн Сок Йоля

Київ • УНН

 • 20377 перегляди

Суд Сеула продовжив ордер на арешт відстороненого президента Юн Сок Йоля після невдалої спроби його затримання. Президент забарикадувався у резиденції після спроби запровадження воєнного стану та імпічменту.

У Південній Кореї продовжили ордер на арешт Юн Сок Йоля за клопотанням слідчих зі Служби карного розшуку високопоставлених чиновників, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі 

Суд Сеула продовжив дію ордера на арешт відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Таке рішення ухвалене за клопотанням слідчих Служби карного розшуку високопоставлених чиновників. Попередній термін ордера завершився 6 січня.

3 січня слідчі намагалися затримати Юна в його резиденції, однак охорона завадила цьому. Після цього біля резиденції зібралися сотні людей — прихильників і противників відстороненого президента. Критики звинувачують Юна в тому, що він перетворив свою резиденцію на "фортецю": навколо будівлі встановили колючий дріт та барикади з автомобілів.

Юн Сок Йоль опинився у центрі політичного скандалу після того, як 3 грудня запровадив у країні воєнний стан, що багато хто вважає спробою придушити політичну опозицію. Національні збори скасували це рішення та проголосували за імпічмент президенту.

Нагадаємо 

Антикорупційне агентство Південної Кореї увійшло до резиденції екс-президента Юн Сок Йоля для його затримання. Ордер на арешт виданий через спробу запровадження воєнного стану минулого місяця.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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