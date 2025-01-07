У Південній Кореї суд продовжив дію ордера на арешт Юн Сок Йоля
Київ • УНН
Суд Сеула продовжив ордер на арешт відстороненого президента Юн Сок Йоля після невдалої спроби його затримання. Президент забарикадувався у резиденції після спроби запровадження воєнного стану та імпічменту.
У Південній Кореї продовжили ордер на арешт Юн Сок Йоля за клопотанням слідчих зі Служби карного розшуку високопоставлених чиновників, пише УНН з посиланням на DW.
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Суд Сеула продовжив дію ордера на арешт відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Таке рішення ухвалене за клопотанням слідчих Служби карного розшуку високопоставлених чиновників. Попередній термін ордера завершився 6 січня.
3 січня слідчі намагалися затримати Юна в його резиденції, однак охорона завадила цьому. Після цього біля резиденції зібралися сотні людей — прихильників і противників відстороненого президента. Критики звинувачують Юна в тому, що він перетворив свою резиденцію на "фортецю": навколо будівлі встановили колючий дріт та барикади з автомобілів.
Юн Сок Йоль опинився у центрі політичного скандалу після того, як 3 грудня запровадив у країні воєнний стан, що багато хто вважає спробою придушити політичну опозицію. Національні збори скасували це рішення та проголосували за імпічмент президенту.
Нагадаємо
Антикорупційне агентство Південної Кореї увійшло до резиденції екс-президента Юн Сок Йоля для його затримання. Ордер на арешт виданий через спробу запровадження воєнного стану минулого місяця.