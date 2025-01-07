В Южной Корее суд продлил действие ордера на арест Юн Сок Ёля

В Южной Корее продлили ордер на арест Юн Сок Йоля по ходатайству следователей из Службы уголовного розыска высокопоставленных чиновников, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Суд Сеула продлил действие ордера на арест отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Такое решение принято по ходатайству следователей Службы уголовного розыска высокопоставленных чиновников. Предыдущий срок ордера завершился 6 января.

3 января следователи пытались задержать Юна в его резиденции, однако охрана помешала этому. После этого возле резиденции собрались сотни людей - сторонников и противников отстраненного президента. Критики обвиняют Юна в том, что он превратил свою резиденцию в «крепость»: вокруг здания установили колючую проволоку и баррикады из автомобилей.

Юн Сок Йоль оказался в центре политического скандала после того, как 3 декабря ввел в стране военное положение, что многие считают попыткой подавить политическую оппозицию. Национальное собрание отменило это решение и проголосовало за импичмент президенту.

Напомним

Антикоррупционное агентство Южной Кореи вошло в резиденцию экс-президента Юн Сок Йоля для его задержания. Ордер на арест выдан из-за попытки введения военного положения в прошлом месяце.