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У Південній Кореї профспілка Samsung вперше оголосила страйк

У Південній Кореї профспілка Samsung вперше оголосила страйк

Київ • УНН

 • 44486 перегляди

Профспілка працівників Samsung Electronics вперше оголосила одноденний страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати, що не вплинуло на виробництво або діяльність компанії.

У Південній Кореї вперше від заснування профспілка Samsung оголосила страйк: працівники на один день припинили роботу, щоб вимагати підвищення заробітної плати. Про це інформує Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що профспілка робітників Samsung Electronics налічує близько 28 тис. членів і становить п'яту частину робочої сили компанії. Страйкарі припинили роботу, щоб домогтися збільшення заробітної плати.

Мета сьогоднішнього страйку - провести змістовну розмову з керівництвом

сказав один із представників профспілки.

У Samsung Electronics заявили, що страйк не вплинув на виробництво або активність компанії. Водночас аналітики вважають, що така акція створить тиск на Samsung Electronics.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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