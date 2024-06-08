У Південній Кореї профспілка Samsung вперше оголосила страйк
Київ • УНН
Профспілка працівників Samsung Electronics вперше оголосила одноденний страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати, що не вплинуло на виробництво або діяльність компанії.
У Південній Кореї вперше від заснування профспілка Samsung оголосила страйк: працівники на один день припинили роботу, щоб вимагати підвищення заробітної плати. Про це інформує Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що профспілка робітників Samsung Electronics налічує близько 28 тис. членів і становить п'яту частину робочої сили компанії. Страйкарі припинили роботу, щоб домогтися збільшення заробітної плати.
Мета сьогоднішнього страйку - провести змістовну розмову з керівництвом
У Samsung Electronics заявили, що страйк не вплинув на виробництво або активність компанії. Водночас аналітики вважають, що така акція створить тиск на Samsung Electronics.
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