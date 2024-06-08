В Южной Корее профсоюз Samsung впервые объявил забастовку

В Южной Корее впервые с момента основания профсоюз Samsung объявил забастовку: работники на один день прекратили работу, чтобы потребовать повышения заработной платы. Об этом информирует Reuters, передает УНН.

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Отмечается, что профсоюз рабочих Samsung Electronics насчитывает около 28 тыс. членов и составляет пятую часть рабочей силы компании. Забастовщики прекратили работу, чтобы добиться увеличения заработной платы.

Цель сегодняшней забастовки - провести содержательный разговор с руководством сказал один из представителей профсоюза.

В Samsung Electronics заявили, что забастовка не повлияла на производство или активность компании. В то же время аналитики считают, что такая акция создаст давление на Samsung Electronics.

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