Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
В Южной Корее профсоюз Samsung впервые объявил забастовку
На Херсонщине из-за обстрелов один человек получил ранения-ОВА
Над Днепропетровщиной ночью силы ПВО сбили два"Шахеда"
В Москве суд арестовал французского эксперта по России Лорана Винатье
Bloomberg: Россия включала пропаганду на детских телеканалах Европы, среди них Disney
В Украине после ремонта к сети подсоединили энергоблок-тысячник
Воздушные силы ночью сбили 9 "шахедов" из 13-ти и одну авиационную ракету
Еще плюс 1210 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Оккупанты 290 раз ударили по Запорожской области
Очевидцы сообщили о громких взрывах в Крыму
Популярные
Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом
Эстония планирует ограничить право россиян на покупку недвижимости
В США разбился самолет с астронавтом "Аполлона-8", облетевшим Луну
Зеленский сказал, что его легитимность определяет украинский народ, а не Путин
Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
Публикации
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
В Южной Корее профсоюз Samsung впервые объявил забастовку
Профсоюз работников Samsung Electronics впервые объявил однодневную забастовку, требуя повышения заработной платы, что не повлияло на производство или деятельность компании.
На Херсонщине из-за обстрелов один человек получил ранения-ОВА
В Херсонской области российская армия обстреляла 15 населенных пунктов, повредив объект критически важной инфраструктуры, высотное здание и семь частных домов, в результате чего один человек получил ранения.
Над Днепропетровщиной ночью силы ПВО сбили два"Шахеда"
Ночью силы ПВО сбили два "шахида" над Днепропетровской областью, один в Днепре, другой в Синельниковском районе.
В Москве суд арестовал французского эксперта по России Лорана Винатье
Французский эксперт по России Лоран Винатье арестован в Москве до 5 августа по обвинению в сборе данных о российской армии без регистрации в качестве "иностранного агента".
Bloomberg: Россия включала пропаганду на детских телеканалах Европы, среди них Disney
Россия включила пропаганду на детских телеканалах в Европе, включая Disney, путем создания помех спутниковым сигналам и трансляции военных видеороликов на русском языке.
В Украине после ремонта к сети подсоединили энергоблок-тысячник
Энергоатом подключил энергоблок, находившийся в ремонте, к электросети на 10 дней раньше запланированного срока, добавив в систему 1000 МВт мощности.
Воздушные силы ночью сбили 9 "шахедов" из 13-ти и одну авиационную ракету
Военно-воздушные силы Украины сбили 9 беспилотников "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59 во время ночной атаки России.
Еще плюс 1210 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 517 290 человек личного состава и 7843 танков.
Оккупанты 290 раз ударили по Запорожской области
Российские оккупанты совершили 290 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и обстрелы из РСЗО, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
Очевидцы сообщили о громких взрывах в Крыму
В ночь на 8 июня во многих местах оккупированного Россией Крыма, включая Балаклаву, Севастополь и Керчь, были зафиксированы громкие взрывы.