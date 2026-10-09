У підмосков'ї спалахнула потужна пожежа з вибухами після оголошення дронової небезпеки

У підмосковному місті пушкіно сталася масштабна пожежа, яку супроводжували вибухи та яскраві спалахи. Раніше в московській області оголошували загрозу атак безпілотників і ракет. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз відеозаписів очевидців, пише УНН.

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За попередніми даними, загоряння могло виникнути на стоянці вантажних автомобілів поблизу 33-го кілометра ярославського шосе, де розташований автосервіс GTS Service.

На оприлюднених кадрах видно потужне полум'я, густий дим та яскраві спалахи. Причини пожежі наразі невідомі.

російські ЗМІ повідомляють про вибухи під час гасіння

За інформацією прокремлівського Telegram-каналу SHOT, пожежа почалася приблизно о 21:15. Місцеві жителі почули сильний гуркіт і побачили заграву, яку спочатку пов'язали з можливим пошкодженням силового кабелю.

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SHOT стверджує, що в контейнері з відходами перебували невідомі речовини, які під час гасіння вступили в хімічну реакцію та почали вибухати.

За однією з версій, це міг бути магній. Водночас ASTRA звернула увагу на вибух, зафіксований на відео, який зовні нагадує вторинну детонацію.

Офіційного підтвердження причин займання немає. Також наразі невідомо, чи пов'язана пожежа з оголошеною раніше загрозою атак безпілотників.

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