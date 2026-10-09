В Подмосковье вспыхнул мощный пожар со взрывами после объявления об опасности атаки дронов
Киев • УНН
В городе Пушкино возле Ярославского шоссе произошёл масштабный пожар со взрывами и вспышками. Причины возгорания и возможная связь с дронами неизвестны.
В подмосковном городе Пушкино произошёл масштабный пожар, который сопровождался взрывами и яркими вспышками. Ранее в Московской области объявляли угрозу атак беспилотников и ракет. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на собственный OSINT-анализ видеозаписей очевидцев, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, возгорание могло возникнуть на стоянке грузовых автомобилей возле 33-го километра Ярославского шоссе, где расположен автосервис GTS Service.
На опубликованных кадрах видны мощное пламя, густой дым и яркие вспышки. Причины пожара пока неизвестны.
российские СМИ сообщают о взрывах во время тушения
По информации прокремлёвского Telegram-канала SHOT, пожар начался примерно в 21:15. Местные жители услышали сильный грохот и увидели зарево, которое сначала связали с возможным повреждением силового кабеля.
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SHOT утверждает, что в контейнере с отходами находились неизвестные вещества, которые во время тушения вступили в химическую реакцию и начали взрываться.
По одной из версий, это мог быть магний. В то же время ASTRA обратила внимание на взрыв, зафиксированный на видео, который внешне напоминает вторичную детонацию.
Официального подтверждения причин возгорания нет. Также пока неизвестно, связан ли пожар с объявленной ранее угрозой атак беспилотников.
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