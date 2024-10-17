У п'ятницю в Україні не планують вимикати світло - "Укренерго"
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила, що 18 жовтня в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Енергетики закликали використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00, коли СЕС працюють найпродуктивніше.
Завтра, 18 жовтня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Завтра, у п'ятницю, заходи обмеження споживання не плануються
Також енергетики закликали українців користуватись потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС – з 10:00 до 16:00
В "Укренерго" пояснили, як погода впливає на ситуацію в енергосистемі України 17.10.24, 15:47 • 11144 перегляди