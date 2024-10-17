В пятницу в Украине не планируют выключать свет - «Укрэнерго»

Завтра, 18 октября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

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Завтра, в пятницу, меры ограничения потребления не планируются - говорится в заявлении компании.

Также энергетики призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в период самой продуктивной работы СЭС - с 10:00 до 16:00

В «Укрэнерго» объяснили, как погода влияет на ситуацию в энергосистеме Украины