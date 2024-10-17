В пятницу в Украине не планируют выключать свет - «Укрэнерго»
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 18 октября в Украине не планируют применять графики отключений света. Энергетики призвали использовать мощные электроприборы с 10:00 до 16:00, когда СЭС работают наиболее продуктивно.
Завтра, 18 октября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, в пятницу, меры ограничения потребления не планируются
Также энергетики призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в период самой продуктивной работы СЭС - с 10:00 до 16:00
В «Укрэнерго» объяснили, как погода влияет на ситуацию в энергосистеме Украины17 октября 2024, 12:47 • 7313 просмотров