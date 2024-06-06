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У першому кварталі 2024 року бізнес найбільше скаржився на податкову - Рада бізнес-омбудсмена

У першому кварталі 2024 року бізнес найбільше скаржився на податкову - Рада бізнес-омбудсмена

Київ • УНН

 • 16167 перегляди

За даними Ради бізнес-омбудсмена, у першому кварталі 2024 року підприємці найбільше скаржилися на податкову службу.

У першому кварталі 2024 року підприємці найбільше скаржились на податкову, на другому місці - правоохоронні органи, на третьому - митниця. Про це повідомила Рада бізнес-омбудсмена, пише УНН.

"Кількість звернень до Ради бізнес-омбудсмена зросла. У першому кварталі 2024 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 345 звернень від представників бізнесу, з яких установа закрила 162 справи. Це на вісім звернень більше порівняно з четвертим кварталом 2023 року. У першій трійці проблем бізнесу знову опинились податкові питання (60%), дії правоохоронних органів (14%) та митні питання (7%)", - ідеться в повідомленні Ради бізнес-омбудсмена.

В організації уточнили, що за перший квартал цього року на адресу податкової надійшло 207 скарг. Їхня кількість майже не змінилася порівняно з попереднім кварталом (206 скарг).

"Рада з’ясувала, що понад 99% податкових надходжень забезпечуються саме за рахунок добровільної сплати податків, а частка надходжень від донарахувань, визначених в результаті перевірок, за останні 6 років не досягала і 1%", - ідеться у повідомленні.

Додамо

На минулому тижні почалася нова хвиля блокування податкових накладних – інструменту, який голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев вигадав для посилення тиску на бізнес. Голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич в ексклюзивному коментарі УНН заявив, що спровокувати її міг призначений Кабміном аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування накладних.

Кабінет міністрів України в кінці травня доручив Міністерству фінансів, Державній аудиторський службі та Державній податковій службі протягом шести місяців провести аудит системи блокування податкових накладних.

Нагадаємо

Блокування податкових накладних - одна з основних проблем, на яку скаржаться українські підприємці у сфері адміністрування податків. Загалом же, як вказувалося у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань. На думку народного депутата Михайла Цимбалюка, блокування податкових накладних стало серйозною проблемою, що загрожує національній безпеці України, оскільки зупиняє діяльність підприємств та порушує економічні операції.

Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнесу навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах – або у першій інстанції, або в апеляції у Верховному Суді.

На думку експертів, така ситуація з судами свідчить про зловживання податківцями своїми повноваженнями, адже суди розбивають ці рішення. Дехто, як от економічний аналітик Павло Себастьянович, прямо називає це "схемами".

Серед основних таких схем він називає фіктивний експорт, реєстрацію фіктивного ПДВ від фіктивних компаній, експорт товарів за фіктивними документами з фіктивним ПДВ і повернення вже реального ПДВ, скрутки, блокування податкових накладних, надання статусу ризикового підприємству і організація тіньових схем зі зняття цього статусу.

Член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко вважає, що за такою політикою адміністрування стоїть народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, адже без його відома у ДПС не ухвалюються жодні важливі рішення. І він фактично керує податковою через свого колишнього помічника Євгена Сокура.

Водночас сам Гетманцев назвав свою діяльність щодо податкової – "парламентським контролем". Він також відкинув звинувачення про те, що перебирає на себе повноваження виконавчої влади, вказавши, що просто допомагає підприємцям.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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