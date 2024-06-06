В первом квартале 2024 года бизнес больше всего жаловался на налоговую - Совет бизнес-омбудсмена

В первом квартале 2024 года предприниматели больше всего жаловались на налоговую, на втором месте - правоохранительные органы, на третьем - таможня. Об этом сообщил Совет бизнес-омбудсмена, пишет УНН.

"Количество обращений в Совет бизнес-омбудсмена возросло. В первом квартале 2024 года Совет бизнес-омбудсмена получил 345 обращений от представителей бизнеса, из которых учреждение закрыло 162 дела. Это на восемь обращений больше по сравнению с четвертым кварталом 2023 года. В первой тройке проблем бизнеса снова оказались налоговые вопросы (60%), действия правоохранительных органов (14%) и таможенные вопросы (7%)", - говорится в сообщении Совета бизнес-омбудсмена.

В организации уточнили, что за первый квартал этого года в адрес налоговой поступило 207 жалоб. Их количество почти не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом (206 жалоб).

"Совет выяснил, что более 99% налоговых поступлений обеспечиваются именно за счет добровольной уплаты налогов, а доля поступлений от доначислений, определенных в результате проверок, за последние 6 лет не достигала и 1%", - говорится в сообщении.

Добавим

На минувшей неделе началась новая волна блокировки налоговых накладных - инструмента, который председатель налогового комитета парламента Даниил Гетманцев придумал для усиления давления на бизнес. Председатель Движения #SaveФОП Сергей Доротич в эксклюзивном комментарии УНН заявил, что спровоцировать ее мог назначенный Кабмином аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокировки накладных.

Кабинет министров Украины в конце мая поручил Министерству финансов, Государственной аудиторской службе и Государственной налоговой службе в течение шести месяцев провести аудит системы блокировки налоговых накладных.

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывалось в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. По мнению народного депутата Михаила Цымбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, что угрожает национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах – либо в первой инстанции, либо в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, такие как экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокирование налоговых накладных, предоставление статуса рисковому предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически управляет налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность относительно налоговой – "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что берет на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.