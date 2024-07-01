У передмісті Дніпра пролунав вибух
Київ • УНН
У передмісті Дніпра стався вибух. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Дніпро.
Звук вибуху було чутно у передмісті Дніпра, передає УНН із посиланням на "Супільне".
Як повідомляється, у передмісті Дніпра було чутно звук вибуху.
В області оголошена повітряна тривога.
Раніше у Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль на Дніпро.
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