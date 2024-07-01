Звук взрыва был слышен в пригороде Днепра, передает УНН со ссылкой на "Супильне".

Как сообщается, в пригороде Днепра был слышен звук взрыва.

В области объявлена воздушная тревога.

Ранее в Воздушных силах предупреждали о скоростной цели на Днепр.

В Днепре из-за ночной атаки пострадали 7 человек, в том числе дети