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Обнародование информации в реальном времени о нелегальной продукции - эксперт о привлечении специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак"
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Депутаты не будут оспаривать законопроект о "клубе белого бизнеса" Гетманцева - эксперт
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Благодаря возобновлению работы портов в Одесской области вырос экспорт зерновых - эксперт
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Прикрытие Швейцария: как людям из близкого окружения путина удается работать в Украине
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Эксперт посоветовала украинцам, где в нынешних реалиях лучше хранить активы
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Неделя силы и уверенности в себе: гороскоп для всех знаков Зодиака с 1 по 7 июля
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Глава сельсовета утверждает, что "Kernel" и "Украинская молочная компания" присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой их обвиняли люди
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Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
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Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт
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