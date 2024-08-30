У Пентагоні відмовились коментувати деталі аварії F-16 в Україні

Міноборони США невідомо щодо запиту від Україні для допомоги у розслідуванні аварії літака F-16 в Україні. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 29 серпня, передає УНН із посиланням на Міноборони США.

"Я бачила повідомлення, але мені не відомо про будь-яку допомогу або прохання про допомогу з української сторони щодо цього конкретного інциденту"- заявила Сінгх.

На запитання щодо інциденту з приводу катастрофи літака F-16 і загибелі українського пілота Сінгх відповіла:

"Я не можу надати більше інформації. Про це має говорити Україна. Ми, як ви знаєте, навчаємо пілотів тут, у Сполучених Штатах. Я скажу, що загалом бойова авіація неймовірно складна. І ми дуже пишаємося тим, що навчаємо деяких пілотів тут, у США, і не тільки тут, але наші партнери і союзники також навчають українських пілотів на літаках F-16. І щодня, коли вони літають на цих літаках, ці хоробрі чоловіки і жінки вирушають туди, щоб захищати своє небо і свою країну".

Також представниця Пентагону відмовилась розповідати скільки F-16 перебуває в Україні.

"Про це мають говорити вони (українці-ред.) самі. Це також відкриває безліч питань оперативної безпеки. Тому я просто не можу говорити про це", - зазначила Сінгх.

Доповнення

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару рф.

У Генштабі додали, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Заступниця голови оборонного комітету Ради, народна депутатка Мар'яна Безугла вважає, що F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся, ймовірно, був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами.