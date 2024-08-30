В Пентагоне отказались комментировать детали аварии F-16 в Украине

Минобороны США неизвестно относительно запроса от Украины для помощи в расследовании аварии самолета F-16 в Украине. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 29 августа, передает УНН со ссылкой на Минобороны США.

"Я видела сообщения, но мне не известно о какой-либо помощи или просьбе о помощи с украинской стороны относительно этого конкретного инцидента" - заявила Сингх.

На вопрос относительно инцидента по поводу катастрофы самолета F-16 и гибели украинского пилота Сингх ответила:

"Я не могу предоставить больше информации. Об этом должна говорить Украина. Мы, как вы знаете, обучаем пилотов здесь, в Соединенных Штатах. Я скажу, что в целом боевая авиация невероятно сложная. И мы очень гордимся тем, что обучаем некоторых пилотов здесь, в США, и не только здесь, но наши партнеры и союзники также обучают украинских пилотов на самолетах F-16. И каждый день, когда они летают на этих самолетах, эти храбрые мужчины и женщины отправляются туда, чтобы защищать свое небо и свою страну".

Также представитель Пентагона отказалась рассказывать сколько F-16 находится в Украине.

"Об этом должны говорить они (украинцы-ред.) сами. Это также открывает множество вопросов оперативной безопасности. Поэтому я просто не могу говорить об этом", - отметила Сингх.

Дополнение

Украинский пилот подполковник Алексей Месь погиб при крушении истребителя F-16 в понедельник, 26 августа. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ сообщили, что пилот погиб во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БПЛА.

Генштаб ВСУ официально подтвердил потерю истребителя F-16 и гибель пилота во время отражения ракетного удара рф.

В Генштабе добавили, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

Заместитель председателя оборонного комитета Рады, народный депутат Марьяна Безуглая считает, что F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся, вероятно, был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями.