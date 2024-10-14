У Пекіні відбулися переговори міністрів оборони росії та Китаю, де обговорювали військове співробітництво двох країн
Київ • УНН
Міністр оборони росії поїхав до Китаю на переговори з військово-політичним керівництвом країни.
Міністр оборони рф андрєй бєлоусов під час офіційного візиту до Пекіна обговорив з китайським міністром оборони Дун Цзюнем військове співробітництво. Про це УНН повідомляє з посиланням на міноборони рф.
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Під час зустрічі російський міністр сказав, що військове співробітництво з Китаєм є важливим елементом для підвищення обороноздатності, а також "підтримання глобальної та регіональної стабільності".
Він додав, що в росії розраховують "на тісну і плідну співпрацю з китайськими товаришами".
Він вважає, що "дружні відносини росії і Китаю зберігають високу динаміку розвитку, розширюються в усіх напрямках і перебувають на безпрецедентному рівні".
Також він говорив, що китайський міністр оборони заявив на переговорах, що Китай і росія мають спільне бажання розвивати двостороннє військове співробітництво.
"У зв'язку з нашою співпрацею і спільними зусиллями, думаю, що ми можемо просувати наше військове співробітництво, і відкрити тут нову сторінку", - сказав міністр оборони КНР.
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