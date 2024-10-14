У Пекіні відбулися переговори міністрів оборони росії та Китаю, де обговорювали військове співробітництво двох країн

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9600 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 20959 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 36791 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 50160 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 84195 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67682 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79652 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94264 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87483 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180722 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
51%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11751 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 7502 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 9250 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 6792 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 6146 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 36791 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180722 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336301 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270154 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380464 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 1180 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3148 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 50160 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18879 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24003 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Пекіні відбулися переговори міністрів оборони росії та Китаю, де обговорювали військове співробітництво двох країн

Київ • УНН

 • 14111 перегляди

Міністр оборони росії поїхав до Китаю на переговори з військово-політичним керівництвом країни.

У Пекіні відбулися переговори міністрів оборони росії та Китаю, де обговорювали військове співробітництво двох країн

Міністр оборони рф андрєй бєлоусов під час офіційного візиту до Пекіна обговорив з китайським міністром оборони Дун Цзюнем військове співробітництво. Про це УНН повідомляє з посиланням на міноборони рф.

Деталі

Під час зустрічі російський міністр сказав, що військове співробітництво з Китаєм є важливим елементом для підвищення обороноздатності, а також "підтримання глобальної та регіональної стабільності".

Він додав, що в росії розраховують "на тісну і плідну співпрацю з китайськими товаришами".

Він вважає, що "дружні відносини росії і Китаю зберігають високу динаміку розвитку, розширюються в усіх напрямках і перебувають на безпрецедентному рівні".

Також він говорив, що китайський міністр оборони заявив на переговорах, що Китай і росія мають спільне бажання розвивати двостороннє військове співробітництво.

"У зв'язку з нашою співпрацею і спільними зусиллями, думаю, що ми можемо просувати наше військове співробітництво, і відкрити тут нову сторінку", - сказав міністр оборони КНР.

Нагадаємо

Західні джерела повідомляють, що Захід має докази участі китайської компанії в поставках до рф "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувалися під час війни в Україні

рф використовує китайські супутники для фотографування українських ядерних об’єктів - Зеленський 24.09.2024, 15:00 • 15201 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини Світу
Пекін
Китай
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94