В Пекине прошли переговоры министров обороны россии и Китая, где обсуждалось военное сотрудничество двух стран
Киев • УНН
Министр обороны россии поехал в Китай на переговоры с военно-политическим руководством страны.
Министр обороны рф андрей белоусов во время официального визита в Пекин обсудил с китайским министром обороны Дун Цзюнем военное сотрудничество. Об этом УНН сообщает со ссылкой на минобороны рф.
Детали
Во время встречи российский министр сказал, что военное сотрудничество с Китаем является важным элементом для повышения обороноспособности, а также "поддержания глобальной и региональной стабильности".
Он добавил, что в россии рассчитывают "на тесное и плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами".
Он считает, что "дружественные отношения россии и Китая сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и находятся на беспрецедентном уровне".
Также он говорил что китайский министр обороны заявил на переговорах, что Китай и россия имеют общее желание развивать двустороннее военное сотрудничество.
"В связи с нашим сотрудничеством и совместными усилиями, думаю, что мы можем продвигать наше военное сотрудничество, и открыть здесь новую страницу", – сказал министр обороны КНР.
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