У Парижі розпочався суд над Жераром Депардьє за звинуваченням у сексуальних домаганнях
Київ • УНН
У Парижі розпочався суд над Жераром Депардьє через звинувачення у сексуальних домаганнях від двох жінок під час зйомок у 2021 році. Актору загрожує до 5 років ув'язнення та штраф 75 тисяч євро.
У понеділок, 28 жовтня в Парижі розпочався судовий процес у справі французького актора Жерара Депардьє, якого звинувачують у сексуальних домаганнях. Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle, передає УНН.
Деталі
Сам фігурант не взяв участь у засіданні. За кілька годин до початку першого засідання адвокат актора Жеремі Ассу заявив, що його підзахисний не зможе взяти участь у ньому за станом здоров'я.
Жерар Депардьє надзвичайно засмучений, і, на жаль, лікарі заборонили йому бути присутніми на слуханнях
А втім, за його словами, обвинувачений просив перенести засідання, щоб мати можливість бути присутнім на ньому і виступити.
Контекст
Суд розглядатиме два випадки передбачуваних сексуальних домагань під час зйомок у 2021 році. Дві жінки звинуватили Депардьє в тому, що під час зйомок фільму "Зелені віконниці" він неналежним чином торкався їх на знімальному майданчику. Актору загрожує до 5 років в'язниці та штраф до 75 тисяч євро.
Своєю чергою Жерар Депардьє заперечує свою провину.
Нагадаємо
Навесні, 29 квітня, французького актора Жерара Депардьє затримали у Парижі через звинувачення у сексуальному насильстві