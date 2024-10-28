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В Париже начался суд над Жераром Депардье по обвинению в сексуальных домогательствах

В Париже начался суд над Жераром Депардье по обвинению в сексуальных домогательствах

Киев  •  УНН

14:23 • 2555 просмотра

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В Париже начался суд над Жераром Депардье по обвинению в сексуальных домогательствах от двух женщин во время съемок в 2021 году. Актеру грозит до 5 лет заключения и штраф 75 тысяч евро.

В понедельник, 28 октября в Париже начался судебный процесс по делу французского актера Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Сам фигурант не принял участие в заседании. За несколько часов до начала первого заседания адвокат актера Жереми Ассу заявил, что его подзащитный не сможет принять участие в нем по состоянию здоровья.

Жерар Депардье чрезвычайно расстроен, и, к сожалению, врачи запретили ему присутствовать на слушаниях

- рассказал Жереми Ассу.

Впрочем, по его словам, обвиняемый просил перенести заседание, чтобы иметь возможность присутствовать на нем и выступить.

Контекст 

Суд будет рассматривать два случая предполагаемых сексуальных домогательств во время съемок в 2021 году. Две женщины обвинили Депардье в том, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» он неподобающим образом касался их на съемочной площадке. Актеру грозит до 5 лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро.

В свою очередь Жерар Депардье отрицает свою вину.

Напомним,

Весной, 29 апреля, французского актера Жерара Депардье задержали в Париже по обвинению в сексуальном насилии

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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