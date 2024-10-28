В Париже начался суд над Жераром Депардье по обвинению в сексуальных домогательствах
Киев • УНН
В Париже начался суд над Жераром Депардье по обвинению в сексуальных домогательствах от двух женщин во время съемок в 2021 году. Актеру грозит до 5 лет заключения и штраф 75 тысяч евро.
В понедельник, 28 октября в Париже начался судебный процесс по делу французского актера Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
Сам фигурант не принял участие в заседании. За несколько часов до начала первого заседания адвокат актера Жереми Ассу заявил, что его подзащитный не сможет принять участие в нем по состоянию здоровья.
Жерар Депардье чрезвычайно расстроен, и, к сожалению, врачи запретили ему присутствовать на слушаниях
Впрочем, по его словам, обвиняемый просил перенести заседание, чтобы иметь возможность присутствовать на нем и выступить.
Контекст
Суд будет рассматривать два случая предполагаемых сексуальных домогательств во время съемок в 2021 году. Две женщины обвинили Депардье в том, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» он неподобающим образом касался их на съемочной площадке. Актеру грозит до 5 лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро.
В свою очередь Жерар Депардье отрицает свою вину.
Напомним,
Весной, 29 апреля, французского актера Жерара Депардье задержали в Париже по обвинению в сексуальном насилии