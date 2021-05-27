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The Guardian

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У ПАРЄ пройдуть дебати щодо затримання в Білорусі журналіста Протасевича

Київ • УНН

 • 12390 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи відбудуться дебати, присвячені затриманню у Мінську журналіста Романа Протасевича під час примусової посадки літака Ryanair, передає УНН.

У ПАРЄ пройдуть дебати щодо затримання в Білорусі журналіста Протасевича

Деталі

Так, про дебати сьогодні повідомили одразу два народних депутати — представниця “слуг народу” Євгенія Кавчук та український представник в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Як зазначила Кравчук в ефірі “Україна 24”, Україна має намір “доєднуватись до певного політичного тиску, у ПАРЄ в червні будуть дебати щодо затримання Протасевича, і спільні резолюції, спільні заяви”.

Гончаренко в свою чергу повідомив наступне: “Бюро ПАРЄ прийняло рішення провести термінові дебати по захопленню пасажирського літака в небі над Білоруссю”.

Зазначимо, що постійний комітет ПАРЄ в п’ятницю, 28 травня проведе відеоконференцію, на якій події в Білорусі також мають підняти.

Зокрема, один з запитів на обговорення звучить як: “Примусова посадка білоруською владою 23 травня цивільного авіалайнера рейсу FR4978 і арешт Романа Протасевича.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

25 травня Міністерство транспорту Білорусі опублікувало розшифровку фрагмента переговорів екіпажу літака Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську нібито через “замінування”, з білоруськими диспетчерами.

Додамо, що білоруські опозиційні ЗМІ відразу помітили “нестиковки” офіційних заяв напередодні і розшифровки: так, 24 травня Мінськ повідомляв, що рішення про посадку — прийняли пілоти, але на записі — чітко чути про рекомендації саме аеропорту білоруської столиці.

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