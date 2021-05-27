В ПАСЕ пройдут дебаты по задержанию в Беларуси журналиста Протасевича

Детали

Так, о дебатах сегодня сообщили сразу два народных депутата — представительница “слуг народа” Евгения Кавчук и украинский представитель в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Как отметила Кравчук в эфире “Украина 24”, Украина намерена “присоединиться к определенному политическому давлению, в ПАСЕ в июне будут дебаты по задержанию Протасевича, и общие резолюции, совместные заявления”.

Гончаренко в свою очередь сообщил следующее: “Бюро ПАСЕ приняло решение провести срочные дебаты по захвату пассажирского самолета в небе над Беларусью”.

Отметим, что постоянный комитет ПАСЕ в пятницу, 28 мая проведет видеоконференцию, на которой события в Беларуси также должны поднять.

В частности, один из запросов на обсуждение звучит как: “Принудительная посадка белорусскими властями 23 мая гражданского авиалайнера рейса FR4978 и арест Романа Протасевича".

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, - рассказал пассажир.

25 мая Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске якобы из-за “минирования”, с белорусскими диспетчерами.



Добавим, что белорусские оппозиционные СМИ сразу заметили “нестыковки” официальных заявлений накануне и расшифровки: так, 24 мая Минск сообщал, что решение о посадке — приняли пилоты, но на записи — четко слышно рекомендации именно аэропорта белорусской столицы.