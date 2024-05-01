У парламенті Грузії відбуваються сутички під час розгляду закону "про іноагентів"
Київ • УНН
Під час розгляду суперечливого "закону про іноземних агентів" у грузинському парламенті сталися сутички.
У парламенті Грузії сталася бійка між депутатами перед розглядом закону "про іноагентів", повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.
"У парламенті зараз протистояння (між опозиційними депутатами та урядом)", - пишуть грузинські ЗМІ.
Депутатка опозиційної партії LELO Саліме Самадашвілі вийшла в прямий ефір і показала, що просто зараз відбувається в парламенті Грузії.
У середу, 1 травня, парламент Грузії планує розглянути "закон про іноагентів" у другому читанні. Противники закону вже оголосили, що готові продовжувати протести.
Доповнення
МВС Грузії повідомило про затримання напередодні 63 учасників мітінгу проти "закону про іноагентів" у Тбілісі. Під час розгону акції біля будівлі грузинського парламенту постраждали шестеро поліцейських.
Поліція Грузії застосувала сльозогінний газ, водомети й гумові кулі проти демонстрантів, які зібрались на акцію протесту проти закону про "іноземних агентів".
Нагадаємо
Комітет із юридичних питань парламенту Грузії підтримав у другому читанні законопроєкт про іноагентів. Засідання проходило на тлі гострих дебатів опозиції та членів парламентської більшості.