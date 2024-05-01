В парламенте Грузии происходят столкновения во время рассмотрения закона "об иноагентах"

В парламенте Грузии произошла драка между депутатами перед рассмотрением закона "об иноагентах", сообщают местные СМИ, передает УНН.

"В парламенте сейчас противостояние (между оппозиционными депутатами и правительством)", - пишут грузинские СМИ.

Депутат оппозиционной партии LELO Салиме Самадашвили вышла в прямой эфир и показала, что прямо сейчас происходит в парламенте Грузии.

В среду, 1 мая, парламент Грузии планирует рассмотреть "закон об иноагентах" во втором чтении. Противники закона уже объявили, что готовы продолжать протесты.

Дополнение

МВД Грузии сообщило о задержании накануне 63 участников митинга против "закона об иноагентах" в Тбилиси. Во время разгона акции у здания грузинского парламента пострадали шестеро полицейских.

Полиция Грузии применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против демонстрантов, которые собрались на акцию протеста против закона об "иностранных агентах".

Напомним

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иноагентах. Заседание проходило на фоне острых дебатов оппозиции и членов парламентского большинства.