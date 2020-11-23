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У ОПОРІ розповіли, чи вплинули чисельні порушення на результат другого туру виборів

У ОПОРІ розповіли, чи вплинули чисельні порушення на результат другого туру виборів

Київ • УНН

 • 8630 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Попри велику кількість, зафіксовані порушення виборчого процесу не вплинули на результати голосування. Про це під час брифінгу повідомила голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.

“Підсумовуючи, відзначу, що кількість порушень була чисельно значною, порівняно навіть із 15 листопада, але окрім фактично кратного фотографування виборчих бюлетенів, які були зафіксовані на великій кількості дільниць, системних порушень, які б могли вплинути на результати не було. Серед 275 інцидентів, які зафіксовані й задокументовані нашими спостерігачами, найбільша кількість стосується не тих, які впливають на кінцевий результат виборів, а саме матеріально-технічне забезпечення ходу голосування виборчої дільниці. Безпосередньо таких інцидентів є 85. Але ми констатуємо факт, що вибори, по суті, організовуються з куліс, з неналежним матеріально-технічним забезпеченням, що може впливати на комфортність і відповідність умов організації виборчого процесу”, — зазначила голова громадянської мережі ОПОРА.

Також Айвазовська розповіла про кількість порушень, які спостерігачі ОПОРИ фіксували на виборчих дільницях.

“Переважно, не одна людина здійснювала фотофіксацію власного волевиявлення. На жаль, ці порушення мали ознаки системних. Відповідно, є підстави стверджувати, що є ознаки підкупу виборців або контрольоване голосування в конкретних територіальних громадах, де такі інциденти фіксувалися в великій кількості. 36 фактів звернень і заяв стосувалися незаконної агітації, 13 — різних конфліктів між суб’єктами виборчого процесу, 12 — знищення й псування виборчого бюлетеню безпосередньо виборцями, 8 — фальсифікація виборчих документів, що, переважно, стосується підписання пустих протоколів про підрахунок голосів членами виборчих комісій ще до завершення голосування, або навіть на ранішньому засіданні. Відповідно до законодавства, ця проблема має ознаки кримінального злочину. Тому що пустий підписаний протокол з усіма підписами членів комісії й мокрою печаткою може бути заповнений у невідповідний спосіб”, — підсумувала Айвазовська.

Також спостерігачі назвали місто з найбільшою кількістю порушень.

Нагадаємо, що під час голосування 15 листопада спостерігачі зафіксували близько сотні порушень.

Як повідомляв УНН, в Україні 22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів, під час яких в 11 містах обирали мерів. Повторне голосування за місцевих голів відбулося у таких містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси.

Наразі є перші екзит-поли та попередні результати голосування у всіх містах.

За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів 22 листопада становила майже 30%. Найвища явка виборців зафіксована у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській на виборах мера Дніпра — 23,93%.

Додамо, що в ОПОРІ заявили про те, що другий тур виборів мерів не був раціональним.

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