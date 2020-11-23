В ОПОРЕ рассказали, повлияли ли многочисленные нарушения на результат второго тура выборов

“Подытоживая, отмечу, что количество нарушений было численно значительным, по сравнению даже с 15 ноября, но кроме фактически кратного фотографирования избирательных бюллетеней, которые были зафиксированы на большом количестве участков, системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты не было. Среди 275 инцидентов, которые зафиксированы и задокументированы нашими наблюдателями, наибольшее количество касается не тех, которые влияют на конечный результат выборов, а именно материально-техническое обеспечение хода голосования избирательного участка. Непосредственно таких инцидентов есть 85. Но мы констатируем факт, что выборы, по сути, организуются с кулис, с ненадлежащим материально-техническим обеспечением, что может влиять на комфортность и соответствие условий организации избирательного процесса”, — отметила председатель гражданской сети ОПОРА.

Также Айвазовская рассказала о количестве нарушений, которые наблюдатели ОПОРЫ фиксировали на избирательных участках.

“В основном, не один человек осуществлял фотофиксацию собственного волеизъявления. К сожалению, эти нарушения имели признаки системных. Соответственно, есть основания утверждать, что есть признаки подкупа избирателей или контролируемое голосования в конкретных территориальных общинах, где такие инциденты фиксировались в большом количестве. 36 фактов обращений и заявлений касались незаконной агитации, 13 — различных конфликтов между субъектами избирательного процесса, 12 — уничтожение и порча избирательного бюллетеня непосредственно избирателями, 8 — фальсификация избирательных документов, что, в основном, касается подписания пустых протоколов о подсчете голосов членами избирательных комиссий еще до завершения голосования, или даже на утреннем заседании. Согласно законодательству, эта проблема имеет признаки уголовного преступления. Потому что пустой подписаный протокол со всеми подписями членов комиссии и мокрой печатью может быть заполнен в неподходящий способ”, — подытожила Айвазовская.

Также наблюдатели назвали город с наибольшим количеством нарушений.

Напомним, что во время голосования 15 ноября наблюдатели зафиксировали около сотни нарушений.



Как сообщал УНН, в Украине 22 ноября состоялся второй тур местных выборов, во время которых в 11 городах выбирали мэров. Повторное голосование по местным главам произошло в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы.

Сейчас есть первые экзит-полы и предварительные результаты голосования во всех городах.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов 22 ноября составила почти 30%. Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожской области на выборах Бердянского городского головы — 39,23%, самая низкая — в Днепропетровской на выборах мэра Днепра — 23,93%.

Добавим, что в ОПОРЕ заявили о том, что второй тур выборов мэров не был рациональным.