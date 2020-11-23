Другий тур місцевих виборів: спостерігачі назвали місто з найбільшою кількістю порушень

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 83745 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 145098 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 93159 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 321407 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 164459 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 139560 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 193453 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 122730 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107684 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104522 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 121957 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 122902 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 32656 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 139596 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 63472 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 64371 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 83745 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 145098 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 140444 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 321407 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 16705 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 18712 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 25839 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 33233 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 123476 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Другий тур місцевих виборів: спостерігачі назвали місто з найбільшою кількістю порушень

Київ • УНН

 • 15485 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час другого туру місцевих виборів із 407 звернень про порушення виборчого процесу, 206 заяв було здійснено у місті Дніпро. Про це під час брифінгу повідомила голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.

Другий тур місцевих виборів: спостерігачі назвали місто з найбільшою кількістю порушень

"В цілому наша організація зафіксувала 275 інцидентів пов'язаних із організацією проведення виборів. Національна поліція України, за офіційною інформацією станом на 20:00, отримала 407 заяв і повідомлень серед яких велика (кількість - ред.) - від спостерігачів ОПОРИ, про порушення, які мають відношення до виборчих процедур. Так само як наші дані, вони корелюються з даними Національної поліції, що найбільша кількість звернень, заяв, порушень була зафіксована у місті Дніпро. За даними поліції, 206 з 407 — фактично половина від усіх, які надійшли до органів правопорядку. Тоді як, наприклад, на другому місці є Львівська область, де відбувалися вибори у двох ОТГ і всього надійшло 46 повідомлень. Інші міста забезпечили ще менший рейтинг", - зазначила голова громадянської мережі.

Айвазовська додала, що найбільше порушень стосувалося фотографування виборчого бюлетеня. Зокрема, 177 таких інцидентів зафіксовано поліцією. За даними спостерігачів ОПОРИ, такі порушення були здійснені на понад 13% виборчих дільниць. Найбільше їхня чисельність припадає теж на місто Дніпро.

Нагадаємо, що під час голосування 15 листопада спостерігачі зафіксували близько сотні порушень.

Як повідомляв УНН, в Україні 22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів, під час яких у 11 містах обирали мерів. Повторне голосування за місцевих голів відбулося у таких містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси.

Наразі є перші екзит-поли та попередні результати голосування у всіх містах.

За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів 22 листопада становила майже 30%. Найвища явка виборців зафіксована у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській, на виборах мера Дніпра — 23,93%.

Додамо, що в ОПОРІ заявили про те, що другий тур виборів мерів не був раціональним.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46