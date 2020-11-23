Другий тур місцевих виборів: спостерігачі назвали місто з найбільшою кількістю порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час другого туру місцевих виборів із 407 звернень про порушення виборчого процесу, 206 заяв було здійснено у місті Дніпро. Про це під час брифінгу повідомила голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.
"В цілому наша організація зафіксувала 275 інцидентів пов'язаних із організацією проведення виборів. Національна поліція України, за офіційною інформацією станом на 20:00, отримала 407 заяв і повідомлень серед яких велика (кількість - ред.) - від спостерігачів ОПОРИ, про порушення, які мають відношення до виборчих процедур. Так само як наші дані, вони корелюються з даними Національної поліції, що найбільша кількість звернень, заяв, порушень була зафіксована у місті Дніпро. За даними поліції, 206 з 407 — фактично половина від усіх, які надійшли до органів правопорядку. Тоді як, наприклад, на другому місці є Львівська область, де відбувалися вибори у двох ОТГ і всього надійшло 46 повідомлень. Інші міста забезпечили ще менший рейтинг", - зазначила голова громадянської мережі.
Айвазовська додала, що найбільше порушень стосувалося фотографування виборчого бюлетеня. Зокрема, 177 таких інцидентів зафіксовано поліцією. За даними спостерігачів ОПОРИ, такі порушення були здійснені на понад 13% виборчих дільниць. Найбільше їхня чисельність припадає теж на місто Дніпро.
Нагадаємо, що під час голосування 15 листопада спостерігачі зафіксували близько сотні порушень.
Як повідомляв УНН, в Україні 22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів, під час яких у 11 містах обирали мерів. Повторне голосування за місцевих голів відбулося у таких містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси.
Наразі є перші екзит-поли та попередні результати голосування у всіх містах.
За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів 22 листопада становила майже 30%. Найвища явка виборців зафіксована у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській, на виборах мера Дніпра — 23,93%.
Додамо, що в ОПОРІ заявили про те, що другий тур виборів мерів не був раціональним.