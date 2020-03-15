У Офісі Президента розповіли подробиці повернення евакуйовани українців з Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Міжнародний аеропорт “Бориспіль” прибув літак зі 123 українцями на борту, які раніше не змогли повернутися в Україну з Італії через закриття кордонів у зв’язку з карантином, повідомив Офіс Президента України, передає УНН.
“За дорученням Президента України Володимира Зеленського було організовано доставку українських громадян на батьківщину літаком авіакомпанії SkyUp з італійської Венеції (аеропорт „Марко Поло“). О 22:23 спецрейсом до Києва повернулися пасажири двох автобусів, які раніше застрягли на італійсько-словенському кордоні, а також ті, хто виявив бажання виїхати з Італії”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі евакуйовані є українськими громадянами, крім двох осіб, котрі мають дозвіл на проживання в Україні і, згідно з постановою Кабінету Міністрів, можуть в’їжджати в нашу країну.
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“Перед посадкою у літак в Італії всі пасажири пройшли медогляд на ознаки можливого захворювання. За інформацією італійської сторони, на борт були допущені лише здорові люди, без симптомів хвороби. Після прибуття до Києва пасажирів також оглянуть медики”, — розповіли у ОПУ.
Додається, що на борту літака перебували лікарі українського Центру медицини катастроф, які мали експрес-тести для діагностики на наявність коронавірусу, а також безконтактні термометри. “Під час польоту лікарі проводили медико-санітарний нагляд. Екіпаж був забезпечений захисними масками та дезінфекційними засобами”, — додається у повідомленні.
“Всі евакуйовані підписали згоду на проходження добровільної самоізоляції після повернення в Україну в домашніх умовах протягом 14 днів. За порушення домашнього карантину передбачена відповідальність. На самоізоляцію будуть відправлені люди без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.