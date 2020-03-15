У Офісі Президента розповіли подробиці повернення евакуйовани українців з Італії

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Міжнародний аеропорт “Бориспіль” прибув літак зі 123 українцями на борту, які раніше не змогли повернутися в Україну з Італії через закриття кордонів у зв’язку з карантином, повідомив Офіс Президента України, передає УНН.