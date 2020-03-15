В Офисе Президента рассказали подробности возвращения эвакуированных украинцев из Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Международный аэропорт “Борисполь” прибыл самолет с 123 украинцами на борту, которые ранее не смогли вернуться в Украину из Италии из-за закрытия границ в связи с карантином, сообщил Офис Президента Украины, передает УНН.
“По поручению Президента Украины Владимира Зеленского была организована доставка украинских граждан на родину самолетом авиакомпании SkyUp из итальянской Венеции (аэропорт „Марко Поло“). В 22:23 спецрейсом в Киев вернулись пассажиры двух автобусов, которые ранее застряли на итальянско-словенской границе, а также те, кто изъявил желание уехать из Италии”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что все эвакуированные являются украинскими гражданами, кроме двух человек, которые имеют вид на жительство в Украине и, согласно постановлению Кабинета Министров, могут въезжать в нашу страну.
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“Перед посадкой в самолет в Италии все пассажиры прошли медосмотр на признаки возможного заболевания. По информации итальянской стороны, на борт были допущены только здоровые люди, без симптомов болезни. По прибытию в Киев пассажиров также осмотрят медики”, — рассказали в ОПУ.
Добавляется, что на борту самолета находились врачи украинского Центра медицины катастроф, которые должны экспресс-тесты для диагностики на наличие коронавируса, а также бесконтактные термометры. “Во время полета врачи проводили медико-санитарный надзор. Экипаж был обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами”, — добавляется в сообщении.
“Все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции после возвращения в Украину в домашних условиях в течение 14 дней. За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19”, — говорится в сообщении.
Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.