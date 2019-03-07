У ОБСЄ США закликали Росію припинити насильство на сході України

За словами Макріса, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відзначає численні порушення Мінських домовленостей, причому більшість із них — на територіях, контрольованих проросійськими сепаратистами.

“Сполучені Штати знову закликають Російську Федерацію, як підбурювача цього конфлікту, змусити підконтрольні їй сили припинити насильство у Донбаському регіоні. Замість півзаходів і порожніх обіцянок Росія повинна вжити заходів для припинення конфлікту, який вона спровокувала і продовжує розпалювати”, — заявив Макріс.

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Він також висловив занепокоєння з приводу повідомлень ЗМІ про обмеження, з якими стикається місія при реалізації свого мандату. У доповіді місії повідомлється, що число таких випадків зросло на 60 відсотків, причому 75 відсотків випадків зафіксовано на територіях, які перебувають під контролем проросійських сепаратистів. За його словами, їхні сили навмисно обмежують спостерігачам доступ у райони, де вони можуть стати свідками участі Росії в конфлікті. Макріс від імені Сполучених Штатів закликав Росію та підконтрольні їй сили поважати мандат СММ, який передбачає забезпечення безпечного доступу співробітників місії до усієї суверенної території України.

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Макріс також заявив, що США закликають Росію негайно звільнити українські військові судна і 24 моряків, захоплених 25 листопада в Керченській протоці. Він назвав дії російських сил “невиправданими й обурливими”.

Представник американської місії також висловив обурення з приводу того, що Росія мілітаризувала Крим, перетворивши його на “платформу для здійснення подальших актів агресії щодо України”. За його словами, російська окупаційна влада піддає утискам кримських татар та інших жителів Криму, які виступають проти окупації. Як приклад він навів кримськотатарського активіста Решата Аметова, який пропав у березні 2014 року і, судячи з усього, зазнав тортур і був убитий. Схожа доля спіткала ще близько десятка активістів, які пропали безвісти або були знайдені мертвими.

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“Ми закликаємо Росію негайно звільнити усіх в’язнів совісті і притягнути до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини, включно із зникненнями, фізичним та психологічним насильством та вбивствами”, — підкреслив Макріс.

На завершення він підкреслив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами.

“Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу Росії анексувати Крим”, — заявив американський дипломат.

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Він також додав, що санкції, пов’язані з Мінськими угодами, залишаться в силі до повного виконання Росією її зобов’язань, а санкції, пов’язані з Кримом — до повернення повного контролю над півостровом Україні.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл запевнив президента України Петра Порошенка у підтримці України на тлі російської агресії.