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Заступник держсекретаря США Гейл запевнив у підтримці України проти російської агресії

Київ • УНН

 • 9252 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл запевнив президента України Петра Порошенка у підтримці України на тлі російської агресії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Посольства США в Україні у Twitter.

"Американські і європейські партнери стоять з Україною проти російської агресії. Росія повинна повернути українські кораблі разом з моряками, а також звільнити всіх незаконно затриманих політв'язнів. Про це та багато іншого говорив заступник держсекретаря Гейл під час зустрічі з Президентом Порошенко", йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у Twitter.

Нагадаємо, США розглядають можливість надання Україні додаткового озброєння для стримання російської агресії на морі. Про це заявив командувач збройних сил США в Європі і головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті.

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