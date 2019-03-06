Заместитель госсекретаря США Гейл заверил в поддержке Украины против российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл заверил президента Украины Петра Порошенко в поддержке Украины на фоне российской агрессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Посольства США в Украине в Twitter.
"Американские и европейские партнеры стоят с Украиной против российской агрессии. Россия должна вернуть украинские корабли вместе с моряками, а также освободить всех незаконно задержанных политзаключенных. Об этом и многом другом говорил заместитель госсекретаря Гейл во время встречи с Президентом Порошенко", говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.
Напомним, США рассматривают возможность предоставления Украине дополнительного вооружения для сдерживания российской агрессии на море. Об этом заявил командующий вооруженными силами США в Европе и главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, генерал Кертис Скапаротти.