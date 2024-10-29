У низці комітетів ВР відбулись кадрові перестановки: хто і куди перейшов
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила постанову №12161 про зміни в складі комітетів, за яку проголосували 243 депутати. Документ передбачає переміщення та підвищення посад для 12 народних депутатів у різних комітетах.
Верховна Рада прийняла постанову №12161 про зміни в складі комітетів. "За" проголосували 243 нардепи. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Крім того нардеп детально розписав, хто з колег і в який комітет перейде:
1. Олег Арсенюк – член Комітету з питань антикорупційної політики (перейде з Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів)
2. Андрій Жупанин – заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (замість члена Комітету).
3. Леся Забуранна – заступник голови Комітету з питань бюджету (замість члена Комітету).
4. Сергій Козир – член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, (перейде з Комітету з питань прав людини)
5. Ігор Молоток – заступник голови Комітету з питань бюджету (замість члена Комітету).
6. Дмитро Припутень – член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, (перейде з Комітету з питань енергетики)
7. Анна Пуртова – заступник голови Комітету з питань бюджету (замість члена Комітету).
8. Роман Соха – член Комітету з питань цифрової трансформації (перейде з з Комітету з питань екологічної політики).
9. Микола Тарарін – член Комітету з питань бюджету.
10. Тарас Тарасенко – заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (замість члена Комітету).
11. Остап Шипайло – член Комітету з питань економічного розвитку (перейде з Комітету з питань енергетики).
12. Богдан Яременко – член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України (перейде з Комітету питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва).
Рада ухвалила нове рішення щодо мобілізації: що чекає українців 29.10.24, 13:01 • 15180 переглядiв