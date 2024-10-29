У низці комітетів ВР відбулись кадрові перестановки: хто і куди перейшов

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 8880 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 22771 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 42383 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78660 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64857 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77810 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93249 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87248 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176310 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101083 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12390 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13950 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21651 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 7570 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 4942 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 22771 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176310 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332709 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266198 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376789 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 42383 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17567 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22731 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28473 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49315 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У низці комітетів ВР відбулись кадрові перестановки: хто і куди перейшов

Київ • УНН

 • 14860 перегляди

Верховна Рада ухвалила постанову №12161 про зміни в складі комітетів, за яку проголосували 243 депутати. Документ передбачає переміщення та підвищення посад для 12 народних депутатів у різних комітетах.

У низці комітетів ВР відбулись кадрові перестановки: хто і куди перейшов

Верховна Рада прийняла постанову №12161 про зміни в складі комітетів. "За" проголосували 243 нардепи. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Крім того нардеп детально розписав, хто з колег і в який комітет перейде:

1. Олег Арсенюк – член Комітету з питань антикорупційної політики (перейде з Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів)

2. Андрій Жупанин – заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (замість члена Комітету).

3. Леся Забуранна – заступник голови Комітету з питань бюджету (замість члена Комітету).

4. Сергій Козир – член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, (перейде з Комітету з питань прав людини)

5. Ігор Молоток – заступник голови Комітету з питань бюджету (замість члена Комітету).

6. Дмитро Припутень – член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, (перейде з Комітету з питань енергетики)

7. Анна Пуртова – заступник голови Комітету з питань бюджету (замість члена Комітету).

8. Роман Соха – член Комітету з питань цифрової трансформації (перейде з з Комітету з питань екологічної політики).

9. Микола Тарарін – член Комітету з питань бюджету.

10. Тарас Тарасенко – заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (замість члена Комітету).

11. Остап Шипайло – член Комітету з питань економічного розвитку (перейде з Комітету з питань енергетики).

12. Богдан Яременко – член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України (перейде з Комітету питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва).

Рада ухвалила нове рішення щодо мобілізації: що чекає українців 29.10.24, 13:01 • 15180 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Верховна Рада
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57