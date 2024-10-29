В ряде комитетов ВР произошли кадровые перестановки: кто и куда перешел
Киев • УНН
Верховная Рада приняла постановление №12161 об изменениях в составе комитетов, за которое проголосовали 243 депутата. Документ предусматривает перемещение и повышение должностей для 12 народных депутатов в разных комитетах.
Верховная Рада приняла постановление №12161 об изменениях в составе комитетов. «За» проголосовали 243 нардепа. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Кроме того нардеп подробно расписал, кто из коллег и в какой комитет перейдет:
1. Олег Арсенюк - член Комитета по вопросам антикоррупционной политики (перейдет из Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов)
2. Андрей Жупанин - заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (вместо члена Комитета).
3. Леся Забуранная - заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета (вместо члена Комитета).
4. Сергей Козырь - член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, (перейдет из Комитета по вопросам прав человека)
5. Игорь Молоток - заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета (вместо члена Комитета).
6. Дмитрий Припутень - член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, (перейдет из Комитета по вопросам энергетики)
7. Анна Пуртова - заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета (вместо члена Комитета).
8. Роман Соха - член Комитета по вопросам цифровой трансформации (перейдет из из Комитета по вопросам экологической политики).
9. Николай Тарарин - член Комитета по вопросам бюджета.
10. Тарас Тарасенко - заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов (вместо члена Комитета).
11. Остап Шипайло - член Комитета по вопросам экономического развития (перейдет из Комитета по вопросам энергетики).
12. Богдан Яременко - член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (перейдет из Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества).
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