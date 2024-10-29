В ряде комитетов ВР произошли кадровые перестановки: кто и куда перешел

ukenru
Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 26968 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 66668 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 51504 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 97409 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 113715 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 127515 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 129142 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 126896 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 115743 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
28 октября 2024, 11:44 • 147127 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава МИД Северной Кореи посетит россию на фоне сообщений об отправке войск

Глава МИД Северной Кореи посетит россию на фоне сообщений об отправке войск

04:31 • 64161 просмотра
В Черном и Азовском морях вражеские корабли рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях вражеские корабли рф отсутствуют

04:47 • 32253 просмотра
В результате российской атаки повреждения есть в двух районах Киева: пятеро пострадавших

В результате российской атаки повреждения есть в двух районах Киева: пятеро пострадавших

05:35 • 21469 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 104763 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 54197 просмотра
публикации
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

11:46 • 66764 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 54197 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 97472 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 104763 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

28 октября 2024, 11:44 • 147131 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Как увидеть зомби: инструкция

Как увидеть зомби: инструкция

14:03 • 2656 просмотра
В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

13:20 • 8505 просмотра
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 104731 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

28 октября 2024, 13:01 • 110353 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

28 октября 2024, 12:17 • 111494 просмотра
Актуальное
В ряде комитетов ВР произошли кадровые перестановки: кто и куда перешел

В ряде комитетов ВР произошли кадровые перестановки: кто и куда перешел

Киев  •  УНН

14:04 • 1273 просмотра

Read in English

Верховная Рада приняла постановление №12161 об изменениях в составе комитетов, за которое проголосовали 243 депутата. Документ предусматривает перемещение и повышение должностей для 12 народных депутатов в разных комитетах.

Верховная Рада приняла постановление №12161 об изменениях в составе комитетов. «За» проголосовали 243 нардепа. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Кроме того нардеп подробно расписал, кто из коллег и в какой комитет перейдет:

1. Олег Арсенюк - член Комитета по вопросам антикоррупционной политики (перейдет из Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов)

2. Андрей Жупанин - заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (вместо члена Комитета).

3. Леся Забуранная - заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета (вместо члена Комитета).

4. Сергей Козырь - член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, (перейдет из Комитета по вопросам прав человека)

5. Игорь Молоток - заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета (вместо члена Комитета).

6. Дмитрий Припутень - член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, (перейдет из Комитета по вопросам энергетики)

7. Анна Пуртова - заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета (вместо члена Комитета).

8. Роман Соха - член Комитета по вопросам цифровой трансформации (перейдет из из Комитета по вопросам экологической политики).

9. Николай Тарарин - член Комитета по вопросам бюджета.

10. Тарас Тарасенко - заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов (вместо члена Комитета).

11. Остап Шипайло - член Комитета по вопросам экономического развития (перейдет из Комитета по вопросам энергетики).

12. Богдан Яременко - член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (перейдет из Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества).

Рада приняла новое решение по мобилизации: что ждет украинцев29 октября 2024, 11:01 • 10787 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина