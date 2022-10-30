У Новій Каховці окупанти проводять примусову евакуацію місцевого населення

Цитата

“Під приводом проведення підготовки до оборони Новій Каховці російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро”, — йдеться у повідомленні.

В командуванні додало, що такі заходи продовжуються по інших населених пунктах правобережжя.

Додамо

У місті Нова Каховка та прилеглих населених пунктах, які входять до однієї територіальної громади у Херсонській області, наразі проживає від 12 до 15 тисяч людей.