У Норвегії підняли на поверхню фрегат, який затонув у листопаді

За її даними, судно вагою в 5 тисяч тонн дістали за допомогою чотирьох кранів і плавучого дока. Всього в операції брали участь близько 300 осіб.

Видання Aftenposten додає, що в неділю, 3 березня фрегат доставлять на базу Військово-морських сил (ВМС) Норвегії Хоконсверн.

Фрегат Helge Ingstad затонув 8 листопада 2018 року, після того, як зіткнувся з танкером Sola TS біля берегів Норвегії. В результаті постраждали семеро людей. Фрегат не впорався з керуванням і почав дрейфувати до берега. Він прямував на базу Хоконсверн після участі у військових навчаннях НАТО Trident Juncture (“Єдиний тризуб”).

Через погодні умови Збройні сили Норвегії перенесли підйом фрегата на січень. Однак операція почалася тільки 26 лютого.

Нагадуємо, у Норвегії заявили про відпрацювання ВКС Росії удару по своєму радару.