У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який полегшує можливість його отримання
Київ • УНН
У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який спрощує отримання німецького паспорта, дозволяючи заявникам зберегти своє колишнє громадянство та подати заяву на отримання паспорта після 3-5 років проживання в країні.
27 червня у Німеччині набирає чинності новий закон про громадянство. За ним стати громадянином ФРН можна за 3-5 років. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Новий закон полегшує отримання німецького паспорта. Для цього більше не доведеться відмовлятись від попереднього громадянства, а подати документи на паспорт можна буде вже після п'яти років проживання у країні. В окремих випадках - навіть після трьох років,
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Основні вимоги до претендентів: наявність легального статусу в Німеччині, зданий іспит на знання ФРН та її законів, знання німецької мови та можливість самому забезпечувати себе.
Громадянство за прискореною процедурою: бажаючі повинні знати німецьку мову на рівні С1 та мати "особливі заслуги в інтеграції". Крім цього, на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати і ті, хто уклав шлюб із громадянкою або громадянином Німеччини.
Що таке особливі досягнення в інтеграції? Законодавці цього поки що не уточнили, але є три типи таких заслуг: в освіті, у професійній чи волонтерській діяльності.
Терміни розгляду заяв: кожна федеральна земля може вирішувати це питання на власний розсуд. Вже сьогодні час очікування на отримання громадянства розтягнувся у більшості міст та громад більш ніж на рік.
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