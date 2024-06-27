27 июня в Германии вступает в силу новый закон О гражданстве. По ним стать гражданином ФРГ можно за 3-5 лет. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Новый закон облегчает получение немецкого паспорта. Для этого больше не придется отказываться от предыдущего гражданства, а подать документы на паспорт можно будет уже после пяти лет проживания в стране. В отдельных случаях-даже после трех лет, - говорится в сообщении.

Детали

Основные требования к соискателям: наличие легального статуса в Германии, сданный экзамен на знание ФРГ и ее законов, знание немецкого языка и возможность самому обеспечивать себя.

Гражданство по ускоренной процедуре: желающие должны знать немецкий язык на уровне С1 и иметь "особые заслуги в интеграции". Кроме этого, на получение паспорта ФРГ через три года могут претендовать и те, кто заключил брак с гражданкой или гражданином Германии.

Что такое особые достижения в интеграции? законодатели пока не уточнили об этом, но есть три типа таких заслуг: в образовании, в профессиональной или волонтерской деятельности.

Сроки рассмотрения заявлений: каждая федеральная земля может решать этот вопрос по своему усмотрению. Уже сегодня время ожидания получения гражданства растянулось в большинстве городов и общин более чем на год.

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