Киев • УНН
В Германии вступает в силу новый закон о гражданстве, который упрощает получение немецкого паспорта, позволяя заявителям сохранить свое прежнее гражданство и подать заявление на получение паспорта после 3-5 лет проживания в стране.
27 июня в Германии вступает в силу новый закон О гражданстве. По ним стать гражданином ФРГ можно за 3-5 лет. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Новый закон облегчает получение немецкого паспорта. Для этого больше не придется отказываться от предыдущего гражданства, а подать документы на паспорт можно будет уже после пяти лет проживания в стране. В отдельных случаях-даже после трех лет,
Детали
Основные требования к соискателям: наличие легального статуса в Германии, сданный экзамен на знание ФРГ и ее законов, знание немецкого языка и возможность самому обеспечивать себя.
Гражданство по ускоренной процедуре: желающие должны знать немецкий язык на уровне С1 и иметь "особые заслуги в интеграции". Кроме этого, на получение паспорта ФРГ через три года могут претендовать и те, кто заключил брак с гражданкой или гражданином Германии.
Что такое особые достижения в интеграции? законодатели пока не уточнили об этом, но есть три типа таких заслуг: в образовании, в профессиональной или волонтерской деятельности.
Сроки рассмотрения заявлений: каждая федеральная земля может решать этот вопрос по своему усмотрению. Уже сегодня время ожидания получения гражданства растянулось в большинстве городов и общин более чем на год.
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