У Німеччині жінка з коронавірусом покинула ізоляцію і потрапила в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Мюлроузі, Німеччина, жінка, що хворіла на коронавірус, покинула ізоляцію та потрапила в ДТП. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bild.
"У Мюлроузі (Бранденбург) жінка, яка отримала позитивний результат на вірус корони, була причетна до ДТП. Вона незаконно покинула ізоляцію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліції довелося виїжджати на ДТП у захисному одязі.
"На щастя, жінка повідомила екстренну службу про свою хворобу", - повідомляє видання.
За інформацією поліції, винуватцем автопригоди став інший учасник дорожнього руху.
Поліція повідомила управління охорони здоров'я та подала кримінальну скаргу проти жінки згідно із Законом про захист від інфекції.
Нагадаємо, у Німеччині коронавірусом загалом заразились понад 20 тисяч людей. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, станом на 21 березня інфікованими SARS-CoV-2 є 20142 людини.